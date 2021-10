XALIMANEWS-Ce mercredi, on jouait les compétitions de coupes en Angleterre et en Allemagne. Énormes surprises, les deux cadors, Manchester City en 8es de finale de League Cup et le Bayern de Munich en 16es de finale de Coupe d’Allemagne, ont été éliminés par West Ham et le Borussia Monchengladbach.

