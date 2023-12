Par contre, Everton et Gana Gueye ont été sortis par Fulham. Menés depuis la 41e minute (0-1)sur un contre son camp de Michael Keane, les Toffees ont égalise en fin de match, par Béto (82e, 1-1). Et durant la séance des tirs au but tirs au but (1-1, 6-7 tab), cruelle pour le club pensionnaire de Godisson Park, Idrissa Gana Gueye a manqué sa tentative.

