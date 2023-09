Dans la foulée, l’instance libyenne a indiqué le report des matchs du dernier tour des éliminatoires comptant pour l’accession en première division libyenne et le transfert de ces rencontres dans les stades de la ville de Benghazi. En parallèle, de nombreux clubs libyens ont annoncé des initiatives humanitaires pour aider les victimes. «La Fédération libyenne de football annonce la suspension de toutes ses réunions pendant ces jours en solidarité avec nos victimes et martyrs dans la région de Jabal al-Akhdar et de Derna. En coopération avec la Banque centrale du sang, nous annonçons la mise en place d’une campagne de don de sang, pour soutenir et soulager nos frères dans l’est-libyen», peut-on lire à la suite du communiqué officiel de la LFF, relayé par Footmercato.

