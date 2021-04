Devancés par les Colchoneros de trois points et d’un point, Merengues et Blaugranas, joueront pour la gagne pour ne pas se faire distancer et pourraient même doubler le leader en cas de contre-performance de sa part. Ejecté de la 2ème place par le Barcelone, le Real de Madrid à domicile, voudra repasser devant son éternel rival. Aureolés de leur convaincante victoire face à Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des Champions (3-1), les Merengues seront gonflés à bloc, portés par un Karim Benzema dans la forme de sa vie, un Asensio retrouvé et un Vinicius Junior qui prend du galon en devenant décisif. En face, les Culés seront guidés par leur star Messi le meilleur buteur de la Liga (23 buts) et joueur le plus prolifique des Clasicos (26 buts) en 44 Clasicos, qui égalera ce soir le record de Sergio Ramos, blessé (45 ). La Pulga, aussi meilleur passeur des classiques Real/Barca (14 passes), n’a plus marqué lors des 6 derniers rencontres entre les 2 clubs rivaux. Une tache sombre qu’il va essayer de gommer ce soir.

