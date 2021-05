L’Atletico de Madrid est devenu le nouveau champion d’Espagne. Les protégés de l’expressif coach Diego Simeone, n’ont pas fait patte de velours lors de cette ultime journée. En déplacement à Valladolid, mal positionné et qui luttait pour se maintenir en première division, les partenaires de João Félix n’ont pas raté le coche. Et pourtant, tout avait mal commencé. Mené des la première mi-temps (1-0), les Matelassiers ont eu les ressources nécessaires pour renverser la situation, grâce à deux réalisations signées par leurs deux sud-americains, l’argentin Corréa et l’uruguayen Luis Suarez. Ce dernier a clôturé la saison par un but précieux, qui vaut de l’or. L’Atletico devient le nouveau champion d’Espagne, devant le Real de Madrid, qui a disposé, à domicile, de Villareal (2-1). Bravo à l’Atletico de Madrid, nouveau Campeõn qui détrône son rival madrilène,

