Cependant, les leaders risquent de ne pas avoir la partie facile, car leurs adversaires qui sont en lutte pour éviter la relégation, peuvent se sauver s’ils s’imposent et qu’au même moment ses devancièrs au classement perdent leurs matchs. Donc, l’adversaire des Colchoneros, ne viendra pas en victime expiatoire et jouera crânement ses chances. Aux partenaires de Luis Suarez et Carrasco l’homme en forme du moment chez les leaders, de faire le boulot tout en restant très prudents car étant en face d’une bête blessée et acculée.

Le FC Barcelone (3e, 76 pts), éliminé de la course au titre, le sacre reste entre les mains de l’Atletico de Madrid, le leader et son dauphin, le Real de Madrid, le tenant. Après une grosse première partie de saison, qui les a vu dominer la Liga avec une certaine maîtrise, les Matelassiers ont vu leur avance, qui était de jusqu’à 13 points d’avance, fondre comme beurre au soleil. Ce qui eut pour conséquence, de voir les Merengues et les Blaugranas, revenir à leur hauteur. A un match du terme du championnat, l’Atletico Madrid, devant de 2 points d’avance, en déplacement, doit impérativement battre le Valladolid pour ne pas avoir de mauvaise surprise, car son dauphin le Real de Madrid qui fera face à Villareal, reste à l’affût et pourra le coiffer en cas de victoire, combinée à une défaite de leur part.

