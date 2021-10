XALIMANEWS-Dans le cadre de la 7e journée de la Liga, le champion en titre a remporté une 5e victoire devant le FC Barcelone, s’adjugeant le choc de la journée. Les Blaugranas toujours en délicatesse concèdent leur première défaite de la saison.

Les retrouvailles entre Luis Suarez, titulaire, Griezmann remplaçant et leur ancien club le FC Barcelone, ont tourné à l’avantage des 2 premiers cités. Ce samedi, le Wanda Metroplitano avait acceuilli du beau monde pour ce choc de la 7e journée, entre les Colchoneros, qui sortaient d’une défaite à Alaves (0-1) et les Blaugranas victorieux de Levante (3-0). Les partenaires d’Oblak, mieux entrés dans le match, ouvraient logiquement le score après un joli mouvement Joao Felix-Suarez-Lemar, concrétisé par ce dernier (23e, 1-0). Après une réaction barcelonaise, deux minutes plus tard (25e) de la part de Coutinho qui frôlait le montant, Suarez après un premier raté sur un service de Félix (28e) le meilleur Colchonero et homme du match, revient à la 44e minute, corser l’addition, sur une belle service de Lemar. L’Uruguayen, à la suite d’un centre lifté du Français, d’un contrôle cramponné, fixe le gardien Ter Stengen et secoué les filets. Très classe, l’attaquant de l’Atletico a préféré célébré modestement son but.

En seconde période, malgré les changements notés de part et d’autre, dont les entrées de Griezmann côté Atletico et Ansu Fati côté Barça, les choses en restèrent là. Le champion en titre empoche 3 points et revient à la hauteur du leader, le Real de Madrid (1e, 17 pts), qui se déplace demain à l’Espagnol de Barcelone (15e, 6 pts). Le FC Barcelone rétrograde d’une place (9e, 12 pts) en attendant les autres rencontres de dimanche. Real Sociedad (3e, 16 pts) jouera contre Getafe, la lanterne rouge (20e, 0 pt).