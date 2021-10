Ce choc est très attendu par Suarez et Griezmann, deux ex du club culé, qui ont rejoint l’Atletico, en 2020/2021 pour l’Uruguayen et depuis cet été pour le Français. L’avant centre de la Céleste, Suarez, compte 3 buts alors que Griezman qui a marqué lors de la victoire face au Milan Ac en Ligue des Champions (1-2), voit son compteur bloqué à zéro en Liga. Chez les Catalans, Memphis Depay, le plus prolifique, est au niveau de Suarez avec 3 buts à son actif. Le Champion en titre (4e, 14 pts) reste à 3 points de son rival le Real de Madrid (1e, 17 points). Koke et ses partenaires peuvent titiller le trio de tête en cas de victoire face à Pedri et compagnie, qui feront sans De Jong suspendu. Voilà une confrontation qui sera très disputée, entre un Atletico désireux faire honneur à son standing et un Barça en quête de rachat, mais qui devrait faire face à deux tireurs d’élite (Suarez et Griemann), revanchards et déterminés à se payer son scalp. Qui de Simeone ou de Koeman va-il remporter la bataille tactique ? Réponse des ce soir aux alentours de 21 heures.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy