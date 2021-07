Sélon rmcsport.bfmtv, Abellan aurait répondu en personne à ce tweet, lui aussi sur son compte Twitter. « Donc si je comprends bien, le vice-président du Real de Madrid m’accuse de chantage en 2011… Il y a 10 ans… Et il ne me dénonce que maintenant ? Et le président, quant à lui, utilise les réseaux du club et ses socios pour son bénéfice personnel », a-t-il réagi non sans ajouter que Fernandez de Blas l’avait rencontré il y’a quelques années pour essayer d’échapper au fisc, avant d’apparaître dans les Panama Papers.

