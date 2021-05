Punis par un but de Budimir à 14 minutes de la fin (76e, 0-1), les Colchoneros ont fait preuve de beaucoup de ressources mentales pour renverser la situation grâce aux 2 buts de Renan Lodi (88e, 1-1) et de Luis Suarez (88e, 2-1). Une fin de match incroyable pour une victoire précieuse dans la course au titre de la Liga. Il faut noter dans cette fin de match, le coaching gagnant de Simeone, qui a fait entrer Lodi ( buteur de l’egalisation) et Joao Félix, passeur décisif sur le but du brésilien.

