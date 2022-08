« Un contrat est un contrat, et le FC Barcelone et Martin se sont engagés pour deux années supplémentaires. Martin doit continuer à honorer sa part de l’accord. Et le FC Barcelone devrait en faire autant. En outre, il serait bon qu’un des plus grands clubs du monde traite ses joueurs avec plus de respect » Braithwaite saura apprécier.

D’après Footmercato, Michael Sahl Hansen, directeur de l’Association des joueurs danois, fustige le comportement du club culé et dénonce un fait de « harcèlement ». N’entrant plus dans les plans de Xavi, qui lui a fait part de son envie de le voir quitter le club, l’ancien Toulousain fait dans la résistance et refuse, pour le moment, toutes les offres qui lui ont été soumises. Une situation tendue, donc, entre les parties. Cependant, l’attaquant danois peut compter sur son compatriote et allié, qui s’est exprimé quant à la situation du joueur : « Le traitement que subit Martin est complètement déraisonnable. C’est probablement quelque part entre l’intimidation et le harcèlement. C’est honteux de voir comment le FC Barcelone essaie de le faire sortir de son contrat, de son travail. Un joueur qui est venu à leur secours lorsqu’ils étaient sous pression est maintenant en disgrâce. Où est la décence ? » A déclaré Hansen, avant d’ajouter.

