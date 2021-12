Malgré quelques éclaircies quand il surgit du banc, l’ancien joueur de Dortmund ne parvient pas à porter son équipe lors des matchs où il est titularisé.Sur le banc durant tout le match FC Barcelone contre Boca Juniors dans le trophée Diego Maradona en Arabie Saoudite (défaite aux tirs au but contre l’équipe argentine 1-1, 2 tab 4), l’insaisissable attaquant est au cœur d’une nouvelle polémique qui agace la direction du club culé. Le Tricolore a brillé par son absence ce mercredi lors de l’annonce de la retraite forcée de kun Agüero alors que la quasi-totalité de l’équipe était présente (Pedri était absent, mais excusé car en soins), et pire, il n’était pas non plus présent lors de la visite du staff et de l’équipe de Barcelone à l’exposition Espai Barça. Est ce un manque d’implication au sein du FCB ? En tout cas ça commence à faire trop .

Malgré l’admiration et l’estime que Xavi porte à son égard, le Tricolore ne fait rien pour aider son coach. «J’ai discuté avec lui. Je ne vais pas vous dire ce que l’on s’est dit, mais je lui ai parlé. Il est très heureux ici. Il faut lui parler, faire en sorte qu’il se sente à l’aise et heureux. On verra s’il peut prolonger. Pour moi, c’est une pièce fondamentale. Quand il est sur le terrain, il se passe des choses. Il crée toujours des différences, et génère beaucoup d’occasions». Avait déclaré l’ancien stratège des Blaugranas en conférence de presse lors de sa présentation.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy