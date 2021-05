« Un cycle se termine, nous démarrons un processus de renouvellement. J’ai dit qu’à la fin de la saison, nous ferions des évaluations en fonction des résultats et des matches. Nous avons remporté la Coupe du Roi, nous en sommes très fiers, mais nous avons été très vite éliminés de la Ligue des Champions et nous avons perdu le championnat de manière incompréhensible. À partir de la semaine prochaine, des décisions seront prises pour bâtir une équipe plus compétitive l’année prochaine pour gagner la Ligue des Champions et la Liga. Quand je parle de fin du cycle et des renouvellements à venir, c’est parce que je pense que c’est ce qu’il faut faire », a-t-il déclaré.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy