Une jolie pactole qui ferait changer d’avis n’importe qui, mais que non, surtout pas le club Bavarois. D’après l’AS relayé par Footmercato, les dirigeants manichéisme sont amoureux foux du génie Blaugrana et seraient prêts à y mettre le prix pour l’envoyer. Pour en avoir le cœur net, le Bayern ferait de Pedri le joueur le plus cher de leur histoire, en deboursant plus que les 80 M€ déboursés pour Lucas Hernandez en 2019.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy