XALIMANEWS-Ronaldo Koeman, le coach Batave du FC Barcelone, limogé ce mercredi 27 octobre après la défaite face au Rayo Vallecano (1-0), ne présente pas un bilan assez reluisant sur le banc du club culé, après 1 an et 2 mois de fonction.

Cinquième coach Néerlandais à officier sur le banc du FC Barcelone, après Rinus Michels, Joan Cruyff, Louis Van Gaal et Rijkaard, l’ancien Libéro de la sélection Orange, est le moins bien noté au milieu de ces 4 autres compatriotes sus-cités. Arrivé en Catalogne un certain 19 août 2020, Ronald Koeman remplaçait Quique Setien alors coach du club culé. L’ancien joueur de Feyenoord de Rotterdam quitte alors son poste de sélectionneur des Pays-Bas où il avait acquis des résultats très flatteurs en ces moments là, pour rejoindre son ancienne maison lors de sa carrière de Footeux. Dès sa prise de fonctions, il prit des choix forts, d’abord en s’adressant à Lionel Messi pour lui faire savoir que c’est lui le coach, le boss du vestiaire, annonçant à la direction du club, qu’il comptait beaucoup sur Griezmann décrié par une partie du vestiaire du Barça. Sans oublier, l’incroyable décision de se séparer de Luis Suarez, alors l’attaquant du club le plus prolifique derrière Lionel Lessi. L’Uruguayen, la mort dans l’âme quitta le navire catalan pour l’Atletico de Madrid club avec lequel il va être sacré champion d’Espagne quelques mois plus tard. N’est ce pas une sacrée revanche pour le joueur de la Céleste.

En fin de saison, Ronald Koeman récolté une piteuse 3e place derrière l’ennemi juré, le Real de Madrid dauphin de l’Atletico le champion. Les partenaires de Messi le meilleur buteur de la Liga avec 30 buts dont 38 toutes compétitions confondues, ont récolté qu’une coupe du Roi face à l’Atletico Bilbao (4-0). Pire, en Ligue des champions, le Barça se fait sortir prématurément des les 8es de finale par son nouvel ennemi le PSG, dont une mémorable raclée à l’aller au Nou Cam (1-4, 1-1). Un bilan dérisoire pour la direction du club catalan qui commence à se poser des question sur les capacités du Batave à mener à bien le projet du club. En Liga, les Catalans ont engrangé 24 victoires, pour 7 nuls et 7 défaites, marquant 85 buts pour en concéder 38.

Durant l’inter saison, avec le départ de la Pulga pour le PSG et le rapatriement de Griezmann dans son ancien club, Atletico Madrid, le FC Barcelone perd plus de 70 pour cent de son pouvoir offensif. Depuis le début de la saison, les partenaires de Busquets restent inconstants dans leurs performances. Les 2 raclées en Ligue des champions, à domicile face au Bayern et en déplacement au Benfica, sur le même score (3-0), ont fait très mal au sein de l’institution. D’ailleurs, en Ligue des champions, le Barça ne compte qu’une victoire. Et en Liga, après 10 journées de championnat, les protégés de Koeman comptent 4 victoires, 3 nuls et 3 défaites. Battu lors du Clasico, dimanche (1-2), le club blaugrana a essuyé la défaite de trop, ce mercredi face au Rayo Vallecano (1-0). La goutte d’eau qui a fait déborder le vase. À la suite de ce revers qui place le FC Barcelone à la 9e place (15 pts), la direction du club a acté le limogeage de celui qui lui a offert sa première Ligue des champions, un certain mai 1992 à Wembley face à la Sampdoria de Gênes du duo Mancini-Vialli (actuels sélectionneurs de l’Italie).

Le bilan de Ronald Koeman sous le banc du Barça, est crédité de 67 matchs toutes compétitions confondues, pour 39 victoires, 12 nuls et 16 défaites. Avec le club catalan, en 1 an 2 mois, le technicien Batave n’a remporté qu’une Coupe d’Espagne, en Avril face à l’Athletic Bilbao (4-0), trop famélique aux yeux des décideurs Blaugranas. L’ancien sélectionneur des Pays-Bas détient le pire bilan des techniciens du Barça en terme de pourcentage de victoires (62, 96) depuis un certain Frank Rijkaard son compatriote et ancien coéquipier (58, 61), à la seule différence que ce dernier a remporté 2 Liga (2005-2006) et 1 Ligue des champions (2006), en 5 ans sur le banc barcelonais.