XALIMANEWS-Ce dimanche, Lionel Messi a tenu une conférence de presse au Nou Camp. Ému et au bord des larmes, l’Argentin a confirmé son départ du club catalan et évoqué la possibilité de rejoindre le Paris Saint Germain.

«C’est tellement dur, après toutes ces années ici. Je ne suis pas prêt pour ça» , a d’abord avoué le natif de Rosario en pleurs. «Cette année, ma famille et moi étions convaincus que nous allions rester. Mais aujourd’hui, je dois dire adieu à tout cela. Après 21 ans, je pars de Barcelone avec ma femme et mes enfants, et je suis sûr que nous reviendrons dans quelques années. C’est notre maison.» A déclaré un Lionel Messi très ému et en larmes.

Applaudi par l’assistance dont certains de ses coéquipiers très touchés du reste, la Pulga toujours en larmes a répondu aux questions des journalistes pour confirmer que les 2 parties voulaient continuer leur co?laboration: «J’ai fait tout ce que je pouvais pour rester. Le club et Laporta aussi, ils ont fait tout ce qu’ils pouvaient mais ce n’était pas possible à cause de la Liga. L’année dernière je ne voulais pas rester mais cette année je voulais rester. Cela n’a pas été possible.»

A la question des journalistes pour savoir si le PSG pourrait être sa future destination, le capitaine de l’Albiceleste a rétorqué : «Honnêtement, c’est une possibilité. Mais je ne souhaite rien confirmer pour le moment. Depuis l’officialisation de mon départ, j’ai eu beaucoup d’appels et beaucoup de clubs sont intéressés. Nous discutons.» Mais selon Maxifoot qui relaie L’Équipe, L’Equipe, Lionel Messi est pourtant attendu à Paris aujourd’hui pour passer sa visite médicale dans la soirée ou lundi matin. «Je veux finir ma carrière avec des bons moments, gagner des trophées, terminer de la manière que je veux. Sans aucun doute, je vais aller dans un club capable de gagner» , a indiqué Messi. La récente photo prise à Ibiza avec plusieurs joueurs parisiens était pour le vainqueur de là Copa America, «une coïncidence. Ils m’ont appelé pour me voir, nous avons plaisanté et avons fait cette photo. C’était une plaisanterie, un moment entre amis, rien d’autre.»

«Quand j’ai appris la nouvelle, mon sang s’est glacé, c’était très triste, très difficile. Je me sens toujours très mal à propos de tout cela. (…) Tout était prêt pour que je reste, tout était réglé, il n’y avait aucun problème. Nous avons toujours été honnêtes avec les gens, en tout cas, de mon côté, je n’ai jamais essayé de mentir à qui que ce soit» , a assuré le sextuple Ballon d’Or pour expliquer sa surprise quand le club culé lui a notifié l’impossibilité de prolonger son contrat. «J’ai proposé de réduire mon salaire de 50%. On ne m’a pas demandé d’en faire plus, c’est un mensonge. Comme je l’ai dit, j’ai tout tenté» , a insisté Messi, qui assure qu’il s’agissait du moment le plus délicat de sa carrière. «Je me sens toujours mal mais l’important c’est désormais que ma famille et mes proches aillent bien. Et que je continue à jouer au football, aussi. C’est ma passion.»

Un chapitre de l’histoire du FC Barcelone se ferme.