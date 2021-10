Les bonnes prestations de l’ancien joueur de Dortmund, la saison passée, auraient convaincu le boss du Barça Joan Laporta, de renouer le contact pour verrouiller au plus vite une prolongation. Obligés de composer avec une crise financière conséquente, les Culés ont offert à leur numéro 11 un bail jusqu’en 2025 avec un salaire en baisse (Dembélé perçoit actuellement presque 10 M€ par an). Une proposition déclinée par le joueur, ce qui a eu le don d’agacer la direction du Barça qui se serait mis à la refherche d’un sucesseur, rapporte Footmercato. Et selon le média sportif français, le champion du monde 2018, maître de son destin, pourrait filer chez les nouveaux riches de Newcastle. La source d’affirmer, que Dembélé, désiré aussi par Manchester City, discute avec les Magpies les contours d’un bail de cinq ans assorti d’un salaire annuel de 15 M€, soit plus que ce qu’il touche en Catalogne. Sa future situation de joueur libre en 2022 le met plus que jamais enposition de force. Le Français demanderait une prime à la signature de 15 M€.

