Et malgré la demande d’une mère de famille de bien vouloir accorder une petite photo à son fils, le jeune international espagnol n’a pas souhaité ouvrir sa fenêtre et a rapidement démarré sa voiture pour s’en aller. Un acte pas passé inaperçu et très deploré en Espagne, faisant déjà jaser sur les réseaux sociaux. Pour un joueur très apprécié par les afficionados, c’etait pas élégant de réagir de cette façon, qui plus est, devant un gamin.

