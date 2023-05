En effet, le septuple Ballon d’Or n’est pas autorisé à s’entraîner et manquera les deux prochaines rencontres face à Troyes et Ajaccio. .Du côté de la Catalogne où on épie les moindres faits et gestes du champion du monde, Xavi Hernandez le coach des Culés, s’est prononcé sur l’affaire Messi en conférence de presse.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy