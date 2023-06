Pour rappel, le journal Sport assurait ce jeudi matin que Neymar avait été proposé pour un potentiel retour dans le club culé après son départ en 2017 et qu’il serait heureux de revenir et même prêt à baisser son salaire. Invité à réagir sur ce sujet dans l’émission Jijantes FC, l’entraîneur catalan paraissait etonné. « C’est une surprise,m. En théorie, il n’est pas dans les plans. Je l’apprécie et je l’aime beaucoup comme personne et ami mais il y a d’autres priorités. Les noms (des cibles, ndlr) sont connus du secteur sportif, du président. Les cartes sont sur la table. » A réagi l’ancien milieu de terrain Blaugrana. Donc, voila qui est clair.

