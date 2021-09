Selon le quotidien espagnol, le coach Koeman sera sur le banc de touche du FC Barcelone, ce jeudi, en déplacement face à Cadix. Ceci dans un souci d’apaisement après les mauvais résultats de ces derniers temps et la guêpière entre le boss Laporta et son entraîneur, par presses interposées. Cette accalmie n’empêchera pas le club de chercher un remplaçant à leur ancienne star des années 90, vainqueur et buteur du premier sacre Blaugrana en Ligue des Champions en 1992 contre la Sampdoria de Gênes, de Mancini et Vialli. Selon plusieurs journalistes, le maintien de Koeman dépend seulement de la réussite des dirigeants à lui trouver un successeur. Ceux-ci en ont ciblé deux en priorité: Xavi, ancien milieu du club actuellement en poste à Al-Saad, et Roberto Martinez, sélectionneur de la Belgique.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy