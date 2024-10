Football-Liga/Barça : Xavi révèle la vision de Messi, « Raphinha me rappelle beaucoup Ronaldinho, il faut lui laisser du temps »

XALIMANEWS-Xavi Hernandez, l’ancien entraîneur du Barça, a partagé une discussion révélatrice qu’il a eue avec Lionel Messi au sujet de Raphinha dans ses propos relayés par Yopl.frii. Le Brésilien qui, après une saison mitigée sous sa direction, est devenu sous la direction du coach allemand Hansi Flick, une pièce maitresse du club blaugrana.

Xavi a expliqué que la transformation de Raphinha avait été anticipée par Messi, qui voyait en lui des qualités similaires à celles de Ronaldinho.

« Quand j’étais entraîneur de Barcelone, je parlais parfois à Messi et je parlais de football et de Barcelone. Parfois je me plaignais de Raphinha et il me disait toujours, Raphinha me rappelle beaucoup Ronaldinho. »

Je lui disais : « Es-tu sérieux ? Le joueur n’a pas atteint ce niveau et les fans sont en colère contre lui et sa performance n’est pas satisfaisante !’

Mais il me disait : ‘Il faut lui laisser du temps. C’est un bon joueur et il correspond au style de Barcelone et il réussira certainement’.

« Maintenant, Raphinha est l’un des meilleurs joueurs de la Liga et il nous rappelle vraiment Ronaldinho à son époque. J’espère qu’il restera sur cette voie. » A ajouté l’ancien métronome des Blaugranas.

Le champion du monde 2010 avec la Roja de conclure : « Messi a toujours raison. Il a la vision d’un joueur, d’un entraîneur et d’un découvreur de talents et sait qui conviendra à Barcelone. C’est pourquoi je le consulte toujours ».