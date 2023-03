Cependant, le futur nouveau retraite du football ne compte pas abandonner le monde du ballon rond. « Ces dernières années j’ai été formé dans la gestion sportive. Je me sens prêt à commencer une nouvelle étape avec enthousiasme, avec l’envie de faire partie d’un club. » A déclaré l’ancien espoir qui cache pas son amour pour l’institution catalane : « Mes sentiments envers le Barça sont très profonds. C’est la famille, c’est l’endroit où j’ai été formé et, logiquement, en faire partie, l’aider, le rendre chaque jour plus grand me rendrait très heureux. » Le président Laporta, présent aux adieux, n’y est pas allé par quatre chemins pour lui adresser un message : « Le Barça est votre maison, et nous espérons que nous pourrons rendre au club sa splendeur avec votre collaboration. »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy