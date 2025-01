Football-Liga : Carlo Ancelotti prêt à quitter le Real de Madrid à la fin de la saison !

XALIMANEWS-L’idylle entre Carlo Ancelotti, en poste pour une quatrième saison consécutive à la tête du Real Madrid et le club madrilène semble prendre fin. Le technicien italien ne prolongera pas son aventure avec la Casa Blanca au-delà de l’actuel exercice, a rapporté la presse espagnole.

Ce week-end, le Real Madrid est devenu leader de la Liga après une victoire 4-1 contre Las Palmas, dépassant l’Atlético de Madrid de deux points et distançant le FC Barcelone et Bilbao de sept unités. Bien que leur début de saison ait été difficile, Carlo Ancelotti et ses joueurs visent plusieurs objectifs, notamment en Copa del Rey et en Ligue des Champions, avec une montée en puissance de Kylian Mbappé. Cependant, le technicien transalpin, en fin de contrat en 2026, aurait décidé de quitter le club à l’issue de la saison, peu importe les résultats.

Selon les informations d’Onda Cera, El Mister aurait clairement exprimé sa volonté de mettre un terme à son mandat à l’issue de la saison.

Son successeur pressenti est Xabi Alonso, actuel entraîneur de Bayer Leverkusen.