L’ancien milieu de terrain de la Dream team du FC Barcelone sous Guardiola et de la Roja espagnole qui a régné sur l’Europe et le monde entre 2008 et 2012, fait donc son grand retour au bercail. Xavi quitte donc le Qatar, où il a imposé sa philosophie de jeu et gagné des titres. De retour dans « sa maison », il va inculquer son savoir hérité de son mentor le méticuleux et passionné coach Pep Guardiola dont il fut le relais sur le terrain en tant que Maestro et capitaine lors des années de gloire du Barca, dans la décennie 2000.

