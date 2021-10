En conférence de presse de prolongation d’Ansu Fati, Joan Laporta le boss du FC Barcelone semble confiant et ne douterait pas d’une victoire de ses poulains sur une équipe du Real de Madrid au moral plus serein. « J’ai de bonnes sensations, on vient de gagner deux matchs, on a récupéré des joueurs, Ansu et le Kun sont là maintenant, et on joue devant notre public. J’en profite pour encourager nos fans, il y aura un grand spectacle. Si on bat le Real Madrid avec un but d’Ansu, ça serait très beau pour célébrer cet évènement », a déclaré Laporta, confiant.

