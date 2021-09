« Je veux m’expliquer : ce jour-là, nous avons pris toute une série de photos. Pour moi, ce fut une journée excitante, excitante et très émouvante. J’étais heureux d’être enfin arrivé. Je voulais montrer à quel point j’étais heureux de pouvoir relever un nouveau défi. Je ne voulais provoquer personne en embrassant l’écusson du Real Madrid, surtout pas le Bayern et ses fans. J’y ai passé 13 années incroyables, très émouvantes, très positives. J’ai pu me développer en tant que personne et en tant que joueur, les fans m’ont toujours soutenu, je ne l’oublie jamais. Je respecterai et aimerai le club pour toujours », a-t-il déclaré à Sport Bill, pour s’expliquer envers les supporters qui l’ont mauvaise contre lui. Le pardon doit s’imposer maintenant.

