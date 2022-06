It has been an honour. Thank you! #HALAMADRID @RealMadrid pic.twitter.com/T7FL2LNRrD

« J’écris ce message afin de remercier tous mes coéquipiers, passés et présents, mes entraîneurs, toutes les personnes travaillant au club et aux supporters qui m’ont soutenu durant tout ce temps. Je suis arrivé ici il y a 9 ans comme un jeune qui voulait réaliser son rêve de jouer au Real Madrid. Porter la célèbre tunique blanche, gagner des titres et gagner la Ligue des Champions. Maintenant, je peux regarder derrière moi et dire avec honnêteté que ce rêve est devenu réalité et bien plus encore. Faire partie de l’histoire de ce club et remporter tout ce que nous avons gagné au Real Madrid a été une expérience incroyable que je n’oublierai jamais. Je veux aussi remercier le président Florentino Pérez, José Angel Sanchez et la direction pour m’avoir donné l’opportunité de jouer pour ce club. Ensemble, nous avons pu créer des moments qui font partie de l’histoire de ce club et du football. Ç’a été un honneur. Merci. Hala Madrid ! Gareth Bale ». A posté le Gallois, depuis son compte twitter.

