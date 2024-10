Football-Liga/J11 : le Barça porté par son trio, Lewandowski-Yamal-Raphina, déculotte (0-4) le Real qui subit son premier revers en championnat

XALIMANEWS-Ce samedi dans le cadre du Clasico comptant pour la 11e journée de la Liga, le Barça a corrigé le Real (0-4), dans son antre de Santiago Bernabéu, pour le choc au sommet. Du coup, les Blaugranas mettent fin à l’invincibilité des Madrilènes et consolident leur première place au classement.

Et le Barça fait tomber le Real de Madrid. Invaincus après 10 journées, les Madrilènes, Deuxièmes, recevaient leurs ennemis jurés, les Blaugranas qui les devançaient de 3 points au classement. Pour ce choc au sommet, la Casa Blanca comptait garder son invincibilité, dans son antre de Santiago Bernabéu. Mais à l’arrivée, Madrid a été refroidi par un adversaire assez clinique.

Le début de match a été à l’avantage du Real, sous la guide d’un Vinicuis Junior assez incisif et déclencheur des velléités offensives madrilènes. Cependant, la Casa Blanca va se montrer maladroite, avec des opportunités franches ratées par le Brésilien et Kylian Mbappé. Ce dernier va se voir refuser un but pour hors jeu. La première période va se solder par un nul vierge. Mais le meilleur allait venir.

En seconde période, les Catalans vont martyriser leurs rivaux, avec le show du trio Lewandowski, Yamal et Raphinha. Le Polonais va marquer deux buts en l’espace de quatre minutes (54e, 56e, 0-2). Alors que le Real essait de s’en remettre et après un autre but refusé à Mbappé, les Blaugranas vont leur porter l’estocade. Lamine Yamal va inscrire le 3e but (77e, 0-3) avant que Raphinha ne parachève le score (84e, 0-4), pour rendre la soirée difficile au Real . Très clinique, le Barça (1er, 30 pts+25) remporte le Clasico, met fin à l’invincibilité du Real (2e, 24 pts), qu’il repousse à 6 points.

La méthode Hansi Flick continue de faire son effet, avec la résurrection du duo d’attaquants, Lewandowski et Raphinha, qui sont respectivement à 14 et 6 buts en championnat.