Football-Liga/J11/Real-Barça : un clásico à la saveur brésilienne avec un duel entre Vinícius Junior et Raphinha, les Catalans pour stopper l’invincibilité des Madrilènes

XALIMANEWS-Ce samedi à partir de 19 heures, le Real de Madrid reçoit le Barça dans le cadre de la 11e journée de la Liga.Les deux antagonistes vont entamer ce clasico en position de dauphin (Real) et leader (Barça). Ce sera un choc entre deux équipes en pleine forme, guidées par leurs stars brésiliens, Vinicuis et Raphinha. Les Blaugranas vont-il mettre fin à l’invincibilité des Merengue en championnat ?

Ce soir, dans le cadre de la 11e journée de la Liga, le Real Madrid (2e, 24 pts +14) reçoit le FC Barcelone (1er, 27 pts +23), pour un choc entre le dauphin et le leader.

Les protégés d’Hansi Flick réalisent un excellent début de saison avec 9 victoires et 1 défaite en 10 journées, tandis que ceux de Carlo Ancelotti, en autant de matchs, affichent 7 succès et 3 nuls, étant la seule équipe invaincue avec l’Atlético Madrid.

En plus de leurs bons débuts en championnat, les deux ogres espagnols sortent chacun d’un succès de prestige en Ligue des champions, respectivement face à deux cadors européens. Le Real a renversé Dortmund (5-2), son adversaire en finale de l’édition précédente, après avoir été mené 2-0, tandis que le FC Barcelone a dominé le Bayern (4-1). Deux victoires qui portent la marque de deux Brésiliens : Vinícius pour les Merengues et Raphinha pour les Blaugrana. Ces deux internationaux brésiliens se sont illustrés chacun par un triplé lors de ces succès, avec à la clé de superbes réalisations.

Vinícius, avec le Real depuis le début de saison, a disputé 14 matchs, marqué 8 buts et délivré 7 passes décisives, soit 15 contributions. Pour Raphinha, avec le Barça, ce sont 13 matchs, 9 buts et 8 passes décisives, donc 17 contributions.

Ce soir, c’est fort de ces deux atouts offensifs que le Real et le Barça vont s’opposer. En plus de ces deux Auriverde, les deux équipes ne manquent pas de talents. En l’absence de Rodrigo blessé, la Casa Blanca peut compter sur Kylian Mbappé, le deuxième meilleur buteur de la Liga avec 6 buts, ainsi que Jude Bellingham, Federico Valverde, et d’autres. Du côté de la formation catalane, Lewandowski, meilleur buteur de la Liga (12 buts), l’excellent Lamine Yamal et le duo Gavi-Pedri forment un bon trio capable de déstabiliser n’importe quel adversaire.

Seule équipe, avec l’Atlético Madrid, invaincue en championnat, la formation madrilène devra encore se sublimer ce soir pour éviter un premier revers, car en face, l’adversaire va certainement mettre le bleu de chauffe.