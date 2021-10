En recevant Alaves au Nou Camp, samedi, dans le cadre de la 12e journée, le FC Barcelone qui a changé d’entraîneur entre temps voudrait renouer avec la victoire après sa piteuse défaite devant le Rayo Vallecano lors de la journée précédente (1-0).Koeman débarqué, Sergi Barjuan un ancien de la maison et ex coéquipier du coach licencié, prenait la direction du banc catalan. Face à des Visiteurs auréolés de leur victoire face à Elche (1-0) lors de la précédente journée sur un but du Sénégalais Loum Ndiaye, les Blaugranas comptaient sur un déclic. Après une première période vierge, les coéquipiers de Gavi trouveront l’ouverture par Depay (49e, 1-0), mais joie de courte durée, puisque 3 minutes suivantes, les partenaires de l’international sénégalais rétablissent l’équilibre par Luis Rioja (52e, 1-1). Le match se termina sur ce nul qui fixe le Barça à la 9e place (16 pts), tandis que la formation des sénégalais, Loum Ndiaye qui a disputé l’intégralité du match et Mamadou Sylla entré en jeu à la 80e minute, pointe à la 14e place (10 pts) pour 3 victoires, 1 nul et 7 défaites. Une position peu reluisante après 12 journées.

