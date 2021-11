Après 4 matchs d’insuccès, ponctués de 3 défaites et 1 nul, Villareal a renoué avec la victoire devant Getafe (1-0). L’unique but du match a été inscrit par Trigueiros dès la 10e minute. L’international sénégalais entré en jeu à la seconde période, s’est signalé sur une action se terminant sur le poteau, à 6 minutes de la fin. Avec 15 points au compteur, Boulaye Dia et Villareal occupent la 12ème place de la Liga. Resté muet, le Lion de la Teranga n’a pas réussi à marquer son 2e but en Liga.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy