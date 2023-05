Aligné titulaire dans l’entre-jeu de la formation andalouse, l’international sénégalais Pape Alassane Gueye, a été décisif lors du match de ce jeudi, face à la formation catalane de l’Espanyol de Barcelone. Auteur d’un bon match, le Lion de la Teranga a inscrit le but victorieux à 2 minutes du terme (88e). Les Sévillans, après avoir ouvert le score par Bryan Gil (22e, 1-0), a vu l’adversaire marquer 2 fois pour prendre l’avantage grace à un contre son camp de Rekic (29e, 1-1) et un autre but de Javi Puado (43e, 1-2). Mais, portés par ses 2 ex-Olympiens, Lucas Ocampos (69e, 2-2) et Gueye, la formation andalouse a renversé une situation mal embarquée. Du coup, ce succes permet au FC Séville (10e, 44 pts) de devancer provisoirement Osasuna (11e, 43 pts), qui joue Vallodolid en ce moment.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy