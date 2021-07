D’autre part, Luis Rubiales a justifié l’idée d’organiser la Super Coupe d’Espagne en Arabie Saoudite, comme cela a été le cas lors de l’édition 2019-2020, saison où le format de cette compétition a changé, avec quatre équipes. « S’il y avait quelqu’un en Espagne qui investissait de la même manière que l’Arabie Saoudite, nous serions restés ici. Quand il y a un régime politique qui a beaucoup à améliorer, on peut agir de deux manières : tourner le dos ou aller et montrer ce que d’autres pays ont pour aider à l’ouverture de la société, a commenté Rubiales. Le tourisme et le football ont aidé à l’époque du franquisme à s’ouvrir et à évoluer. Ces recettes ont permis de sauver des équipes de deuxième et troisième équipes pendant la pandémie. »

