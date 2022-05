Entre le séjour de Mbappé à Madrid qui avait fait beaucoup et jaser et sa pose avec le nouveau maillot du Paris Saint Germain lors de la journée de promotion du club, le flou reste entier quand à l’avenir du numéro 7 du PSG. Restera ou partira-il ? Mystère et boule de gomme. Ce qui est sûr, le dossier Mbappé tient en haleine le football français et espagnol. Si le Paris Saint Germain garde espoir pour prolonger son meilleur joueur de la saison, le Real de Madrid, quand à lui, affiche une très grosse confiance pour enrôler le champion du monde 2018.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy