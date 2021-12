Début 2020, le patron de la Liga regrettait que certaines rencontres ne puissent pas se tenir «Aux Etats-Unis, en Arabie Saoudite ou où que ce soit» et déclarait : «pourquoi nos fans aux Etats-Unis n’auraient-ils pas le droit d’assister à un match en direct de la Liga espagnole ? Ils peuvent le faire en NBA, en NFL… Et le reste du monde, on ne peut pas. Il y a eu beaucoup de changements à la Fifa… Ce sont de nouvelles personnes, mais avec de vieilles idées». Mais ce jeudi, les autorités judiciaires de son pays ont donc tranché et c’est un sacré camouflet pour la patron de la Ligue espagnole.

