«Le FC Barcelone annonce la vente de 24,5% de Barça Studios à la société Orpheus Media, dirigée par M. Jaume Roures, producteur audiovisuel avec une vaste expérience dans la création de contenus audiovisuels et numériques, pour un montant de 100 millions d’euros. Cet accord complète ce qui a déjà été signé le 29 juillet avec Socios.com et servira à accélérer la croissance de la stratégie digitale, NFT et Web.3 du Club. La vente a été réalisée conformément à l’autorisation de l’Assemblée Générale des Membres du FC Barcelone qui s’est tenue le 23 octobre. Avec ces investissements, les partenaires stratégiques de barça Studios démontrent leur confiance dans la valeur du projet et l’avenir du contenu numérique dans le monde du sport», a précisé le communiqué du club.

