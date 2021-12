Malgré l’admiration que lui voue la direction catalane, dont Xavi Hernandez le nouvel homme fort du banc catalan, Ousmane Dembélé n’a toujours pas prolongé avec le club culé, lui dont son contrat expire en juin prochain. Peut être que le Tricolore a des envies d’ailleurs. Selon le Mundo Deportivo, les dirigeants du Barça en sont pleinement conscients et soupçonnent même un certain Thomas Tuchel de vouloir leur chiper leur talentueux attaquant. Le coach allemand a eu à diriger le champion du monde 2018 au Borussia Dortmund, et il agirait en coulisses pour convaincre son ancien joueur, rapporte le quotidien ibérique. Chelsea présenterait l’assurance d’un projet sportif très fiable et fait partie des rares écuries à pouvoir offrir des émoluments à la hauteur du talent de Dembélé.

