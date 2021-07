« Notre club vous remercie pour votre professionnalisme et votre comportement exemplaire durant les dix saisons au cours desquelles vous avez défendu notre maillot, avec lequel vous avez remporté 18 titres : 4 Ligues des Champions, 4 Coupes du monde des Clubs, 3 Supercoupes d’Europe, 3 Liga, 1 Copa del Rey et 3 Supercoupes d’Espagne. Le Real Madrid tient à montrer toute son affection à Raphaël Varane et à sa famille et lui souhaite bonne chance dans cette nouvelle étape de sa carrière professionnelle », a indiqué le Real dans son communiqué.

