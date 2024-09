Football-Liga : le Real de Madrid annonce la blessure de Kylian Mbappé

XALIMANEWS-Le Real Madrid a annoncé officiellement la blessure de Kylian Mbappé, sorti lors du match contre Alavès ce mardi. L’attaquant français sera indisponible pour plusieurs semaines de compétition.

C’est un premier coup dur majeur pour le Real Madrid et Kylian Mbappé. Arrivé cet été en provenance du Paris Saint-Germain, le joueur commençait progressivement à retrouver son rythme et a enchaîné cinq buts en autant de rencontres, dont un superbe but marqué lors de la victoire face à Alavès (3-2) ce mardi.

Dès ce mercredi matin, le Real Madrid a réagi en publiant un communiqué officiel. «Après les examens effectués aujourd’hui sur notre joueur Kylian Mbappé par les Services Médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué une blessure au biceps fémoral de la jambe gauche. Évolution en attente», peut-on lire sur le site officiel du club. Selon Footmercato, l’attaquant de l’équipe de France va donc passer d’autres examens pour voir l’évolution de sa blessure mais il est déjà forfait pour plusieurs semaines.