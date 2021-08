Selon Footmercato, qui cite l’AS, le Real de Madrid rêverait, en plus de Kylian Mbappé, de Paul Pogba, Goretzka, Rüdiger. Et l’émission El Chiguirinto d’affirmer qu’un retour de Cristiano Ronaldo chez les Merengues ne serait pas non plus à exclure. Voilà qui formerait une équipe assez Galactique pour le Real de Madrid.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy