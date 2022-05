XALIMANEWS-Ce samedi 28 mai au stade de France, Liverpool et le Real de Madrid vont disputer l’ultime acte de la Ligue des Champions. Deux ans après la victoire des Merengues à ce même stade (3-1), les 2 équipes vont se retrouver pour la belle pour leur 3ème opposition en finale après la première, à Paris même en 1981 et remportée par les Reds. Ce match pourrait être la dernière de Mané avec Liverpool, lui qui est ciblé par le Bayern mais qui reste dans le viseur du Real de Madrid.

A l’issue de la finale de ce soir, Sadio Mané pourrait quitter Liverpool après 6 années de bons et loyaux services. L’international sénégalais qui avait rejoint Anfield après 2 saisons passées à Southampton, n’a toujours pas prolongé avec les Reds à un an de la fin de son contrat qui s’expire en juin 2023. Convoité par le Bayern de Munich, qui a échangé avec lui au tel ainsi qu’avec son agent en face à face, le natif du village de Bambaly intéresserait le Real de Madrid. L’ancien Messin déclarait annoncer la suite à donner à sa carrière, après la finale, dans ses propos relayés par le Daily Mail. «La réponse que je peux donner maintenant est que je me sens vraiment bien et que je suis totalement concentré sur le match de samedi. C’est la réponse que je dois donner avant la finale. Mais revenez me voir après le match et je vous donnerai la meilleure réponse. Maintenant, nous voulons d’abord gagner». Un discours qui fait penser à la piste munichoise, les Bavarois étant prêts à mettre 30 millions d’euros pour un contrat de 3 ans.

Mais, selon l’AS dans son édition d’aujourd’hui, le Real de Madrid de cracherait pas sur le vainqueur de la CAN 2022, âgé de 30 ans est crédité de 23 buts et 5 passes décisives en 50 matches toutes compétitions confondues cette saison. «S’ils jouent un gros match en finale, Madrid pourrait encore être une option», aurait ainsi déclaré une source proche du club madrilène, rapporte le quotidien espagnol. Une chose de sûre donc, si les Reds sont prêts à laisser filer leur joyau, le Bayern de Munich resterait sous la menace de la Casa Blanca. Une belle partition du MVP de la dernière Coupe d’Afrique des Nations ce soir en finale, pourrait faire accélérer les choses du côté des Merengues. A un an de la fin de son contrat, le joueur sorti de l’Academie Génération Foot de Deni Birane Ndao, reste très convoité.