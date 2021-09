XALIMANEWS-Lors des dernières heures du mercato estival, l’international français a quitté le club blaugrana pour retourner chez le Colchoneros, qui seraient ravis de pouvoir compter sur un tel atout offensif. Par contre, au FC Barcelone, on semble ravi de s’être débarrassé du Français.

L’idylle entre le champion du monde 2018 et le FC Barcelone, n’aura duré que 2 années. Une période au bilan mitigé ponctué d’une seule Copa Del Rey remportée par l’attaquant Tricolore. Antoine Griezmann est parvenu, dans lew dernièresheures du mercato, à se faire prêter au club champion d’Espagne en titre. Un prêt renouvelable pour une saison et surtout avec une option d’achat de 40 M€. Cette dernière deviendrait même obligatoire si Griezmann joue au moins 50 % des matches avec l’Atlético, rapporte Footmercato.

Acheté à l’été 2019 contre la somme de 120 M€, Grizzy n’a jamais totalement convaincu en Catalogne malgré quelques coups d’éclat. Avec son départ, le Barça va pouvoir redresser ses comptes, déjà que le salaire du jour va être economisé. Aussi, une somme restante 130 M€ sur ses années de contrat qu’il lui restait en Catalogne est avancée. Selon le média français, ca n’a jamais été le grand amour entre le buteur français et ses anciens partenaires catalans. La source d’aller plus loin, en citant Sport, qui explique qu’une partie du vestiaire serait soulagée après le départ de l’international Bleu. Ce dernier n’a jamais senti le soutien et la solidarité de ses partenaires durant ses 2 ans passées sous les couleurs barcelonaises. Une antipathie qui peut s’expliquer par le documentaire « La Decision », qui n’a pas été bien accepté et cette histoire n’a finalement pas été oubliée. Pour rappel, cela remonte à 2018 où Griezmann était l’objet d’un film (produit par la société de Gerard Piqué) où il expliquait son choix de rester à l’Atlético plutôt que de s’en aller au Barça. Il fera finalement le voyage un an plus tard, rappelle Footmercato.

A l’époque, l’incident avait mal passé entrer les deux clubs. L’intéressé lui-même en avait témoigné en novembre dernier lors d’un long entretien accordé à la chaîne Movistar et à l’ancien joueur devenu présentateur vedette du programme, Jorge Valdano. «J’ai parlé avec Léo (Messi) quand je suis arrivé et il m’a dit que ça l’avait fait ch…, que ça lui avait fait mal, quand j’avais refusé de venir la première fois, parce qu’il avait fait des déclarations publiques et que j’avais dit non.».

Cependant, si les relations entre Griezmann et ses partenaires catalans semblaient dans le fond, plutôt assez chaleureuses, elles n’ont jamais été aussi fortes qu’à l’Atlético où il se sentait protégé et aimé par, et le vestiaire et dirigeants et aficionados.