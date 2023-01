Comme tout le monde le sait, Kylian Mbappé éprouve respect et admiration pour Zinedine Zidane. Attaqué par le président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët, le « divin chauve » a pu compter sur le soutien du crack de Bondy, dont il a toujours été proche. Sur son compte Twitter, le numero 7 du PSG a envoyé un message fort : «Zidane c’est la France, on ne manque pas de respect à la légende comme ça… » Un tweet qui a été retweeté à plus de 210 000 reprises et qui a été liké 1 million de fois, d’après Footmercato.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy