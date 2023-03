Selon l’émission El Chiringuito, les Catalans veulent proposer à leur idole un contrat d’un an plus une autre année en option, uniquement activable par le joueur. Et pour ce qui est du salaire, le Barça offrirait un contrat rémunéré à hauteur de 6 M€ à 7 M€ par saison et une grande partie du salaire serait payée via les revenus marketing. Vous l’aurez compris, le Barça va tenter sa chance avec des moyens très limités, mais il compte sur l’affection du joueur pour battre tous ses concurrents. Affaire à suivre.

