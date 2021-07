«Je viens de rentrer de vacances et maintenant il est temps de me reconcentrer. Je veux bien commencer la saison et être totalement concentré sur Barcelone. Je vais essayer de m’adapter au plus vite, a expliqué l’ex-capitaine de l’OL. J’aime jouer un football offensif et être créatif sur le terrain, générer des occasions, des passes décisives et surtout des buts. Le style de jeu du Barça me convient parfaitement. Je suis très heureux.» A déclaré Memphis Depay qui va signer son contrat et sera présenté officiellement ce jeudi dans le temple du football catalan le Nou Camp..

