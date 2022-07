Sur ses réseaux sociaux, il a ainsi publié une vidéo dans laquelle il annonce son retour au Nacional de Montevideo, club qu’il avait quitté en 2006 pour rallier le club néerlandais du FC Groningen, avant de passer par l’Ajax. La suite on la connait. « avant tout, je souhaitais vous remercier pour les marques d’affections que nous avons reçus ma famille et moi ces derniers jours, ça a été impressionnant, très émouvant, ces messages et des vidéos reçus. Ça nous a touché au cœur avec cette situation où nous devions décider l’avenir et c’était donc inévitable d’accepter cette opportunité de revenir jouer à Nacional. Nous avons un pré-accord avec le club et nous allons boucler les détails dans les heures à venir pour arriver à un accord et pouvoir profiter de cette nouvelle étape et vous voir dans les prochains jours ». A posté l’ancien coéquipier de Messi au Barça.

