Selon le média brésilien relayé par Footmercato, le recrutement de l’ancien Barcelonais et de l’ex-capitaine du Real Madrid n’est pas le souhait du coach de Valladolid, mais un pari personnel d’El Phenomeno. « Ronaldo pense que l’embauche de ses compatriotes donnerait à l’équipe un grand avantage technique et serait également un tremplin important pour profiter du marketing de Valladolid et attirer plus de sponsors dans le club », a expliqué le journaliste brésilien Rafael Reis dans son article pour UOL Esporte.

