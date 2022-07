Passé par l’Atalanta de Bergame, le joueur formé au Stella Club d’Abidjan s’est distingué dans ce club bergamasque avant de rejoindre la Lombardie précisément à l’AC Milan en 2017, dans le cadre d’un prêt payant dont l’option d’achat de 32 millions d’euros a été levée deux ans plus tard. Chez les Bianconeri, l’Eléphant a disputé 223 rencontres en 5 saisons (37 buts et 16 offrandes), devenant un joueur clé de l’entrejeu milanais. Cette année, Frank Kessié a remporté le titre de la Serie A avec les Rossoneri. International ivoirien (58 capes, 6 buts), Franck Kessié limite un certain Yaya Touré, autre « Éléphant » passé au FC Barcelone entre 2007 et 2010.

