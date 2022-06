Alors que le FC Barcelone et Manchester United sont tout proches d’un accord portant sur 80 millions d’euros pour le transfert du milieu de terrain international hollandais, l’opération risque de capoter. Et pour cause ? Il va falloir convaincre Frenkie de Jong, réticent à l’idée de rejoindre Old Trafford. Selon le quotidien espagnol Sport de ce mercredi, le Batave n’entend pas rallier l’Angleterre. Non pas parce qu’il ne veut pas bosser avec Erik ten Hag qui l’avait révélé à l’Ajax Amsterdam, mais tout simplement que le joueur de 25 ans est déterminé à rester au FC Barcelone et l’a indiqué aux deux clubs.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy